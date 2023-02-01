Астролог назвала дату, когда закончится война в Украине: "Будет проходить в три этапа"

Украина обязательно победит в этой войне, однако ждать придется ее как минимум год

Многие астрологи, тарологи и экстрасенсы отмечают, что война, которую развязала на территории Украины россия, закончится уже весной 2023 года. Такого же мнения и астролог Анна Вергелес, однако она уточняет, что в это время начнется только первая фаза нашей победы.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" астролог заявила, что с апреля 2023 года для Украины открывается благоприятный астрологический аспект, а рф ждут очень тяжелые времена. Также с апреля, скорее всего, начнутся переговорные процессы, ведь это также благоприятное для этого время.

Однако, увы, но весна 2023 года не станет окончательной датой завершения войны, а лишь одна из "фаз" для этого. Всего Вергелес выделяет три фазы:

февраль-март 2023 — ожидаются активные боевые действия, активная борьба.

конец апреля, май и первая половина июня — дипломатическая фаза, которая может продлиться до ноября 2023-го.

и апрель-май 2024 года — это последняя точка выхода из военных действий.

"Даже при самых оптимистичных сценариях война закончится весной 2024-го года" — подытожила астролог.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская рассказывала, закончится ли война в Украине в 2023 году. Также она сделала раскладку карт Таро на судьбу россии и узнала, что в этом году ждет страну-агрессора.