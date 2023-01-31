Время переломных событий: таролог назвала ключевой месяц в войне с россией (видео)

Хомутовская также рассказала, когда должны прекратиться ракетные обстрелы

Известный украинский экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее взволновавшая своим прогнозом на февраль, рассказала, сколько еще в Украине будут продолжаться активные боевые действия. По ее словам, ситуация кардинально изменится уже этой весной.

Новым астрологическим прогнозом она поделилась на youtube-канале "Астро Мир". Так, по мнению Людмилы Хомутовской, активные боевые действия продлятся до марта. В это время еще возможны обстрелы, однако уже в апреле ситуация круто изменится.

"Март и апрель будут решающими в войне. Март — это большие бои, максимальная активность. Что-то в апреле состоится: мы получим какие-то очень хорошие известия, которые нам в целом позволяют "выдохнуть". Но, к сожалению, я не вижу его, как конец войны, потому что сколько ни смотрю, последняя подпись будет не сразу: ее карты показывают к концу лета или в начале осени — где-то в этих периодах. Но в апреле все же будет какой-то аккорд, который кардинально поменяет картину", — говорит таролог.

Также экстрасенс добавляет, что уже осенью 2023 украинцы могут вернуться к более или менее мирной жизни. В этот период активные боевые действия пойдут на спад, а массированных атак уже не будет.

Ранее мы рассказывали, что популярный западный экстрасенс предсказал, когда и из-за чего начнется Третья мировая война. Своим предсказанием на этот счет поделился британский ясновидящий Крейг Гамильтон-Паркер, которого прозвали "Новый Нострадамус".