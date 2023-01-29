Таролог рассказала, когда Украина победит в войне с россией: "Выпадает карта смерти"

Начало деоккупации Донецка и Луганска — это путь к победе в войне с рф

Экстрасенс и финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Мария Тихая, которая ранее рассказала, когда рф начнет отступать с украинской территории, поделилась своим новым прогнозом. Эксперт отметила, что в этой войне вскоре состоится событие, указывающее на нашу победу.

В интервью YouTube-каналу "Мой мир" Тихая рассказала, что "финишная прямая" в войне против российских оккупантов начнется после новостей о деоккупации Донецкой и Луганской областей. Как только наши бойцы прорвут там оборону россиян, можно будет запускать "обратный отчет".

"Карта смерти выпадает и семерка мечей. Мне кажется, что наша победа начнется с побед в Донецкой и Луганской областях", — заявила экстрасенс, отметив, что карта смерти указывает на оккупированные ранее территории.

Также Мария отметила, что, скорее всего, территории Донецкой и Луганской областей враг будет применять запрещенное оружие. И это также можно принять как доказательство того, что Украина побеждает.

Ранее о победе Украины над россией заявила таролог Ирина Клевер. Напомним, что украинский таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.