Таролог назвала сигнал, свидетельствующий о победе Украины в войне (видео)

Это знаковое событие сигнализируют карты Смерть и Семерка мечей

Известный экстрасенс и таролог Мария Тиха, которая раньше рассказала, когда следует ожидать обострения на фронте, снова поделилась своим прогнозом касательно войны в Украине. На этот раз у финалистки шоу "Битва экстрасенсов" спросили, будет ли накануне нашей победы определенное событие, которое будет точно сигнализировать об этом.

Ответ эксперт-эзотерик дала в интервью YouTube-каналу "Мой мир". И, по ее словам, такое событие-сигнал действительно будет: речь идет о деоккупации двух областей. "Карта смерти выпадает и семерка мечей. Мне кажется, что наша победа начнется с побед в Донецкой и Луганской областях", — говорит Тихая.

Таролог добавляет: карта смерти означает, что речь пойдет о ныне оккупированной территории, поэтому она и делает вывод, что это — Луганская и Донецкая области. А вот семерка мечей, по ее словам, подразумевает, что ВСУ прорвут там оборону оккупантов. Поэтому именно это, по мнению экстрасенса, и станет сигналом победы Украины в войне.

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