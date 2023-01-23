Карпатский мольфар рассказал, когда умрет путин, а Украина победит в войне (видео)

Важную дату следует ожидать в марте

Именно пророчества карпатских мольфаров в народе еще давно считаются самыми сильными. И хотя точно предсказать дату завершения войны в Украине вряд ли кому-то по силам, астрологи, тарологи, экстрасенсы и те же мольфары пытаются хоть примерно определить этот период.

Своими мыслями по этому поводу недавно поделился и известный карпатский мольфар Василий Юращук, который живет в селе Черный поток и уже много лет помогает людям. Его интервью на днях вышло на youtube канале ProUA.

Говорит, эта кровопролитная война началась, потому что на россии люди уже давно отвергли Бога: "Придет время, будет весь мир воевать с россией, и мы победим, это мой прадед еще изрек. И россия разделится на четыре больших части и две малых, но много крови прольется", — говорит мольфар.

По его словам, весной следует ожидать очень большого облегчения для украинского народа. 22 марта 2023 очень вероятно, что умрет путин, говорит Василий Юращук. Однако это не значит, что война сразу закончится: "Весной пути умрет. Но будет еще немного война после его смерти, где-то еще 2 года это будет тянуться, но это уже не беда будет — Украина победит, а россия распадется", — отмечает карпатский мольфар.

Ранее известный украинский астролог Альбина Пономаренко взволновала прогнозом на февраль 2023 года. По ее словам, Украина уже выходит на финишную прямую в войне.