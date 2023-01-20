"Так же было в начале вторжения": астролог предсказывает новое наступление россии

Мирному населению стоит приготовиться к вероятному ухудшению

В ближайшее время существует риск, что россия начнет новое наступление на Украину. Об этом сообщает астролог Ирина Звягина. По ее словам, скоро планеты станут в такое же положение, как были в начале полномасштабного вторжения в 2022-м.

Февраль и март для украинцев будут тяжелыми месяцами, а выиграет войну Украина, если с апреля перехватит инициативу. Таким прогнозом астроэксперт делится на своей странице в facebook.

"Все планеты с 23 января будут в директных фазах (прямом движении). Точно так было до начала вторжения 24 февраля 2022 года. Это означает прорыв в ситуациях, которые тормозились внешними обстоятельствами и нехваткой средств в осенне-зимние месяцы. 19 января становится директным Меркурий. И это совпадает с началом годового цикла Солнца с Плутоном. Если наложить текущие транзиты на карту россии, то очевидно, что в ближайшее время с той стороны начнется наступление. Практически все планеты карты россии активизированы", — пишет Ирина Звягина.

Также астролог отмечает необходимость подготовиться к вероятному ухудшению ситуации мирному населению. Лучше держать наготове тревожный чемоданчик и необходимые лекарства, а еще — не откладывать лечебные мероприятия, пока есть возможность.

Ранее экстрасенс Людмила Хомутовская рассказывала, закончится ли война в Украине в 2023 году. Также она сделала раскладку карт Таро на судьбу россии и узнала, что в этом году ждет страну-агрессора.