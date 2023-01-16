"Будут большие победы, но высокой ценой": астролог рассказала, когда россияне покинут Украину

Уже вскоре ВСУ пойдут в жесткий наступательный бой, кульминация — не за горами

Война в Украине продолжается и ВСУ держат сильнейшую оборону. Большинство известных экстрасенсов, тарологов и мольфаров считают, что активные боевые действия закончатся весной 2023 года, однако, по мнению астролога Эрики Роялс, в это время рассчитывать на окончательную победу Украины немного рановато.

Согласно прогнозам астроэксперта, после тряски в 2022 году начнет постепенно возвращаться общемировая стабильность, но этот процесс займет несколько лет. Украину в ближайшее время ожидает постепенное нарастание военной мощи — с кульминацией в феврале. А уже в марте ВСУ перейдут в жесткий наступательный бой, сообщает Эрика Роялс в своем Instagram.

"16.03 Марс окончательно выйдет из петли, и действия ВСУ приобретут жестко наступательный характер, Украина имеет большие шансы окончательно завладеть инициативой. Идет мощь союзников, которой нужно правильно распорядиться. Но за помощью идет и давление к переговорам. Запад хочет конца войны. Будут переговоры, возможно и неявные. Коллективный Запад окажет поддержку серьезнее, чем раньше", — рассказывает таролог.

Речь идет о больших победах, но высокой ценой, говорит Роялс: "Энергетика лишения, ограничений и скованности будет рассеиваться. Пойдут новые победы. Да, высокой ценой. Аспекты на небе совпадают с теми, что были 80 лет назад, когда Украина сильно пострадала".

С середины мая, по словам астроэксперта, начнутся переговоры по восстановлению Украины. Таролог отмечает, что это будет выгодное положение Юпитера, которое говорит о возвращении земель. При этом во второй половине 2023 года процессы станут еще активнее — маячит решение вопроса по Крыму.

Для Украины этот прогноз однозначен — победа, целостность и независимость, говорит Роялс. А, следовательно, россияне покинут наши земли.

Добавим, что Эрика Роялс – астролог и таролог. Автор мини-учебника "Как выйти из кризиса". Регулярно делает прогнозы по ситуации в Украине и мире.

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