Могла взорваться в любую секунду: раненному украинскому защитнику вытащили гранату из груди (фото)

Бойца после операции отправили на реабилитацию

Украинский военнослужащий получил ранение в грудь с подствольного гранатомета, но смог выжить благодаря тому, что граната не взорвалась.

Как сообщила в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, операцию по извлечению гранаты проводили под присмотром двух саперов, которые страховали медицинский персонал.

"Операция проводилась одним из самых опытных хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент", — написала она.

Маляр добавила, что сама операция прошла успешно, а военнослужащего отправили на дальнейшую реабилитацию и восстановление.

Как сообщалось ранее, Василий Габрусь из Львовщины, чей 36-летний сын Степан отдал жизнь за Украину в одной из самых горячих точек Донбасса, решил помочь украинским военным сохранить жизни и за свой счет закупил на нужды военных три новых автомобиля. Мужчина подчеркнул, что украинцы всегда имеют, за кого бороться на всех фронтах и во всех смыслах.

Также напомним, что в сети недавно появилось видео, на котором видно, как российская пуля прошила насквозь шлем одного из украинских военных, при этом сам он отделался царапиной.