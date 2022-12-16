"Все будет максимально "весело": таролог предсказала активную "бавовну" в Крыму

В ближайшее время в Крыму будет очень неспокойно

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, предрекавшая Украине победу весной 2023 года, рассказала, что совсем скоро в Крыму снова будет "сезон бавовны", ведь украинские военные продолжат уничтожать военные базы рф. Поэтому российским оккупантам на полуострове будет несладко.

Об этом эксперт рассказала в интервью Славе Демину, добавив, что ранее курортный Крым перестанет быть спокойным, и "прилеты" там будут часто. Короче говоря, жить прежней жизнью крымчане и "гости" полуострова не будут.

"По Крыму работают, и работать будут по всем базам, по которым только могут достать. Все будет активно и максимально "весело" — отметила Хомутовская.

Напомним, что другой экстрасенс, Мария Тихая, заявила, что после победы Украины в войне будет происходить масштабное восстановление страны: в политику придут новые молодые лица, которые займутся серьезным развитием всех сфер нашей жизни.

Также, согласно прогнозу Влада Росса, в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.

Помимо этого, мы писали, что Влад Росс также озвучил свой прогноз и касательно применения ядерного оружия.