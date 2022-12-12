Магическая дата 12.12.2022: что категорически нельзя делать в этот день
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12.12.2022 – это день равновесия, поскольку сумма первых четырёх цифр зеркальной даты равна сумме вторых
В 2022 году, на один из декабрьских понедельников припадает особенная дата, а именно зеркальная — и это 12.12. Поскольку повторяющиеся числа имеют свою магию и особое влияние на людей, и эта дата не исключение. Более того, 12 декабря 2022 года – это очень особенный день, ведь он объединяет в себе сразу пять двоек, что значительно повышает шансы загадать непременно исполняющееся желание.
"Телеграф" рассказывает, что же это за волшебная дата, какие опасности она в себе несет, а также о том, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы исполнить свою мечту.
Зеркальная дата 12.12: особенности дня
Этот день символизирует максимальный баланс, поскольку сумма первых четырех цифр зеркальной даты 12.12.2022 равна сумме вторых, пишет таролог miss.tarro78. А 6 говорит о гармонии и внимании к себе. Поэтому в эту зеркальную дату рекомендуется посвятить время себе и навести порядок в собственных мыслях, личных документах и даже гаджетах.
Кроме того, шестерка считается символом любви. Поэтому в этот день столь важно проявлять свои светлые чувства к близким людям, животным и просто к природе.
Помимо этого, двойка несет в себе положительную энергетику и знаменует изменения к лучшему. Причем это может касаться разных сфер жизни. Например, это число срабатывает как предсказатель улучшения рабочих дел. Поэтому 12 декабря 2022 можно смело совершать какие-то соглашения или делать денежные вложения.
Также день очень благоприятен для сбалансирования разных сфер жизни. Подумайте о том, как вы можете хорошо сочетать работу и личную жизнь или, например, как сделать так, чтобы воспитание детей не мешало вам развиваться в профессиональной деятельности.
Зеркальная дата 12.12: что можно делать
- Это идеальный день для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Может быть, вы давно хотите оставить работу или открыть свой бизнес. Сядьте и пропишите дальнейший план действий, чего бы он ни касался. Визуализируйте свои желания, чтобы они стали действительностью.
- Порадуйте себя тем, что ты всегда откладывали на потом за неимением времени. Этот день должен быть максимально приятным и спокойным.
- Также в этот день благоприятно принять участие в каком-нибудь благотворительном проекте. Или заняться этим самостоятельно. Помогая другим людям или животным, вы обязательно привлечете в свою жизнь удачу и достаток.
Зеркальная дата 12.12: что запрещено делать
- Нельзя лгать, хитрить и сплетничать.
- Нельзя провоцировать конфликты, неприятные разговоры.
- Ни в коем случае нельзя желать кому-то зла.
- Нельзя думать и говорить вслух слова с частицей "не".
- Запрещено отказывать в помощи другим и отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам.
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