Магическая дата 12.12.2022: что категорически нельзя делать в этот день

12.12.2022 – это день равновесия, поскольку сумма первых четырёх цифр зеркальной даты равна сумме вторых

В 2022 году, на один из декабрьских понедельников припадает особенная дата, а именно зеркальная — и это 12.12. Поскольку повторяющиеся числа имеют свою магию и особое влияние на людей, и эта дата не исключение. Более того, 12 декабря 2022 года – это очень особенный день, ведь он объединяет в себе сразу пять двоек, что значительно повышает шансы загадать непременно исполняющееся желание.

"Телеграф" рассказывает, что же это за волшебная дата, какие опасности она в себе несет, а также о том, что обязательно нужно сделать в этот день, чтобы исполнить свою мечту.

Зеркальная дата 12.12: особенности дня

Этот день символизирует максимальный баланс, поскольку сумма первых четырех цифр зеркальной даты 12.12.2022 равна сумме вторых, пишет таролог miss.tarro78. А 6 говорит о гармонии и внимании к себе. Поэтому в эту зеркальную дату рекомендуется посвятить время себе и навести порядок в собственных мыслях, личных документах и даже гаджетах.

Кроме того, шестерка считается символом любви. Поэтому в этот день столь важно проявлять свои светлые чувства к близким людям, животным и просто к природе.

Помимо этого, двойка несет в себе положительную энергетику и знаменует изменения к лучшему. Причем это может касаться разных сфер жизни. Например, это число срабатывает как предсказатель улучшения рабочих дел. Поэтому 12 декабря 2022 можно смело совершать какие-то соглашения или делать денежные вложения.

Также день очень благоприятен для сбалансирования разных сфер жизни. Подумайте о том, как вы можете хорошо сочетать работу и личную жизнь или, например, как сделать так, чтобы воспитание детей не мешало вам развиваться в профессиональной деятельности.

Зеркальная дата 12.12: что можно делать

Это идеальный день для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Может быть, вы давно хотите оставить работу или открыть свой бизнес. Сядьте и пропишите дальнейший план действий, чего бы он ни касался. Визуализируйте свои желания, чтобы они стали действительностью.

Порадуйте себя тем, что ты всегда откладывали на потом за неимением времени. Этот день должен быть максимально приятным и спокойным.

Также в этот день благоприятно принять участие в каком-нибудь благотворительном проекте. Или заняться этим самостоятельно. Помогая другим людям или животным, вы обязательно привлечете в свою жизнь удачу и достаток.

Зеркальная дата 12.12: что запрещено делать

Нельзя лгать, хитрить и сплетничать.

Нельзя провоцировать конфликты, неприятные разговоры.

Ни в коем случае нельзя желать кому-то зла.

Нельзя думать и говорить вслух слова с частицей "не".

Запрещено отказывать в помощи другим и отмахивайтесь от тех, кто хочет помочь вам.

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