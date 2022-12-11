Провал на поле боя, большие потери и минус территории: астролог рассказала, как рф проиграет войну

Эксперт отметила, что на поле боя россияне массово теряют и будут терять и технику, и личный состав

Никто и так не сомневается в победе Украины в войне с россией, однако когда это также прогнозируют и российские астрологи — вера только крепчает. Так, астроэкперт Татьяна Калинина решила не строить воздушных замков с рисованием "большой и сильной империи", как это нравится диктатору рф, а поделилась прогнозом на вполне логичное завершение войны в Украине.

Астролог отметила, что 2023 год — решающий год, особенно для страны-агрессора, ведь если сейчас не остановиться, то последствия будут явно не такими, как рассчитывает кровавый диктатор путин. Что же будет с рф в новом году — читайте далее.

Каким будет 2023 год для россии

Положение Луны указывает на то, что некоторые территории могут "отсоединиться" от рф и скорее всего речь идет об областях, оккупированных российскими войсками в Украине. А это значит, что ребята из ВСУ удачно освободят все города и села.

Уже в декабре 2022 года в правящей верхушке рф начнутся разборки, почему россия провалила войну в Украине, хотя они до последнего и будут это отвергать.

Конец зимы-начало весны 2023 года принесет армии рф много потерь. Они и сейчас есть, однако будут еще масштабнее.

В этот же период возможно закрытие границ россии.

Лето 2023 года — период серьезных проблем для страны агрессора: велика вероятность разрушения инфраструктурных объектов, плюс отношения с другими странами мира еще больше ухудшатся, особенно в рамках торговли.

Во второй половине лета всплывет вопрос о "спорной территории", что больше похоже на то, что ВСУ вернут оккупированный Крым в состав Украины.

Ранее астролог Влад Росс, что в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.