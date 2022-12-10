"Будут серьезные "боеголовки": астролог назвала самую опасную дату в декабре

Особенно осторожными должны быть жители оккупированных территорий

Если таролог Ольга Стогнушенко увидела в своем прогнозе более оптимистическую картину и обнадежила украинцев возможным спокойным декабрем, то астролог Яна Тимощук решила напомнить, что война не закончена, и военные действия продолжаются. А от того, нужно быть максимально осторожными.

На своем YouTube-канале, астроэксперт отметила, что стоит опасаться дат, где много "двоек", и в декабре особенно опасной будет дата 22.12.2022. Поэтому в этот день стоит быть очень и очень острожными, и не игнорировать тревогу.

"Там где много двоек — ждать беды. С точки зрения астрологии, есть опасные соединения. Будут серьезные "боеголовки". Особенно стоит быть осторожным тем, кто находится на оккупированных территориях", — рассказала астролог.

Также Тимощук добавила, что оккупанты будут продолжать попытки наступать, а после себя будут оставлять ужас на оккупированных территориях. Однако ВСУ смогут все отбить, и до Нового года нас ждет еще много побед.

Также ранее астролог Влад Росс также сообщал, что в декабре уже не будет столь жестких и ужасающих ракетных обстрелов со стороны россии. По его словам, последний месяц 2022 года обещает быть "более мягким месяцем", чем предыдущие.