"Глобального блэкаута в Украине быть не должно": астрологи обнадежили прогнозом на декабрь

По мнению астрологов, в середине месяца для Украины начнется благоприятный астропериод

Вопрос о том, когда может закончится российско-украинская война, волнует сейчас всех. Задаются им и тарологи, экстрасенсы, астрологи, пытаясь заглянуть в будущее. Точную дату не берется прогнозировать никто, но на какие-то важные изменения в ходе войны, по мнению астрологов, звезды указать могут.

Прогноз ведических астрологов Алексея и Анны Сухановых на декабрь 2022 года говорит как о положительных сдвигах, так и опасных событиях. Речь идет, в частности, о перебоях со светом и возможности деоккупации новых городов после возвращения Херсона.

Как пишут астрологи в своем Instagram-блоге, глобального блэкаута в Украине быть не должно.

"Конечно, мы еще будем наблюдать попытки массовых ракетных атак со стороны армии рф. Однако, на наш взгляд, их результативность будет падать. Это связанно со многими астрологическими факторами", — поясняют Сухановы.

В их числе они называют:

улучшение астрологического периода в годовой карте Украины (c 16 декабря );

); улучшение положения Солнца в астрологических транзитах;

выход Меркурия из знака Зодиака Скорпион, которым управляет планета войны и разрушений Марс.

"В Украине в декабре будет пик напряженного периода Саде-Сати (особенно ближе к концу декабря). Данный период создает ментальное напряжение и может формировать различные ограничения. Поэтому, мы можем сказать, что отключение электроэнергии будет, скорее всего, и дальше присутствовать. Но при этом должна будет появиться стабильность и упорядоченность в этом процессе", — сообщается в астропрогнозе.

С 16 декабря 2022 года по 3 января 2023 года для Украины в астрологическом плане наступает более позитивный период, отмечают Сухановы. По их словам, можем ожидать увеличение военной и финансовой помощи нашей стране, продвижения на фронте и возвращения населенных пунктов под контроль Украины.

Вместе с тем, астрологи говорят, что астрологические условия для рф в начале месяца будут складываться не наихудшим образом. Но Сухановы не прогнозируют больших побед противника, даже если усилится наступление. А вот в период с 24 декабря по 17 февраля в стране-агрессоре повысится внутренне недовольство граждан, говорится в прогнозе.

"Мы можем предположить, что будут какие-то активные со стороны армии россии по наращиванию военной активности в войне с Украиной, но они закончатся явно не так, как планируются строной-агрессором", — подытожили астрологи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярный астролог Влад Росс озвучил свой прогноз касательно применения ядерного оружия.