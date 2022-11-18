Известный астролог насторожил украинцев прогнозом на Рождество: "До - опасности нет, в сам праздник - может быть"

По словам астроэксперта, Рождество в этом году может пройти совсем не празднично

Известный украинский астролог Влад Росс, ранее рассказавший о переломных событиях в ноябре на фронте, напугал украинцев своим новым прогнозом. По его словам, кровавый диктатор владимир путин может посягнуть и на светлый праздник Рождества Христова, превратив этот день в очередную бомбардировку Украины.

Однако 25 декабря и 7 января все может быть намного хуже, ведь существует риск применения ядерного оружия. Как отметил Росс в комментарии УНИАН, именно в эти дни обезумевший диктатор может решиться на такой шаг из-за многочисленных провалов российской армии.

"До Рождества не существует опасности применения ядерного оружия, а вот в сам праздник — может быть", — сказал астроэксперт.

Увы, но массированные ракетные атаки также продолжатся. Однако, как бы это не звучало, такой вариант намного лучше, ведь он уменьшает вероятность применения ядерного оружия.

Ранее астролог Рубина Цыбульская рассказала, что в конце ноября 2022 года ожидаются победы и успехи украинских бойцов. А нумеролог Владимир Бадиян ответил на самый волнующий для всех украинцев вопрос — когда завершится война в Украине.