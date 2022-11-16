Укр

Интенсивность боев снизится: астролог рассказала, что будет происходить на поле боя на этой неделе

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Астролог сделала прогноз по войне Новость обновлена 16 ноября 2022, 09:40
Астролог сделала прогноз по войне. Фото Коллаж "Телеграфа"

Астролог подчеркивает, что полностью бои остановлены не будут.

Астролог составила прогноз на неделю 14-20 ноября относительно военных действий в Украине. По ее мнению, интенсивность боев будет снижаться.

Такой прогноз сделала астролог astro.medvedka на своей странице в Инстаграм. При этом она подчеркнула, что полностью бои остановлены не будут.

"Напряжение между Марсом и Юпитером снижается – наверняка будет снижение интенсивности боев. Уточняю: это не остановка! А еще Сатурн с Ураном постепенно начинают расходиться как в море корабли, то есть их взаимодействие ослабевает, а значит и давление диктатуры будет снижаться. Тоталитаризм понемногу будет ослабевать", — прогнозирует эксперт.

Она также прокомментировала вероятность ядерной войны. По ее мнению, она крайне низка.

"О следующей хорошей новости: когда планеты стоят точно одна напротив другой – это наибольшее напряжение, и называется она оппозиция. Такое было между Солнцем+Меркурием и Ураном+Луной, когда еще и затмение было на прошлой неделе. И это все вместе создавало предпосылки для ядерки или другой радиационной катастрофы. Теперь контактирование указанных планет уменьшается, ведь почти все они продвинулись вперед каждое в своем ритме. Остается только оппозиция между Солнцем и Ураном, и то уже не точная (а в конце недели и вовсе исчезнет!), поэтому риск радиационного поражения значительно снижается, как и количество разговоров о них. О полном снятии такой вероятности еще не говорю, потому что действие этого затмения еще тянется, но все равно вероятность названных ужасных событий существенно уменьшается с каждым днем", — говорит астролог.

Все еще действует напряженный аспект между Марсом и Нептуном, поэтому вопрос нечестности ведения войны, применение обмана как оружия, а также химического и запрещенного вида оружия остается открытым, отмечает эксперт.

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