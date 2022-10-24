На войну в Украине повлияют два важных космических события: астролог сделала предупреждение

По словам астролога, ожесточенных боев стоит ожидать и на информационном поле

Конец октября будет насыщенным в плане астрологических метаморфоз. Астрологи уже озвучивают прогнозы касательно российско-украинской войны в связи с предстоящим солнечным затмением 25 октября. Ожидаются и другие важные космические события.

По словам астролога Елены Кравченко (olena_astrostar) некоторые перемены в ходе войны могут произойти уже после 23 октября. В этот период Венера и Солнце перейдут в знак Скорпиона и Сатурн выйдет из ретроградного движения.

После 23 октября, говорится в прогнозе, в военном плане будет хотеться еще больше результатов и если быть достаточно наглыми и дерзкими — их можно будет получить, правда, если не скатиться в эмоции. В военном плане любое официальное взаимодействие с другими государствами и внутри Украины пойдет быстрее и продуктивнее, прогнозирует Кравченко. Также она говорит о возможных важных решениях государственных и надгосударственных структур касательно украинского вопроса.

Второе предстоящее важное космическое событие – затмение 25 октября. Астролог пишет, что могут стартовать поставки в рамках лэнд-лиза. Тогда как после 28 октября, утверждает ее прогноз, военная обстановка будет конфликтной, возможны ожесточенные бои, желание продавить свою линию и даже революционные события. Вполне вероятно ожидать навалы мобилизованных со стороны агрессора, добавила Кравченко.

Отметим, что с 30 октября начнется ретроградная фаза Марса. По словам астролога, могут произойти утечки информации касательно военных тем последних двух лет, возможны новые расследования, а самое главное – бои на поле информационной войны.

Ранее "Телеграф" писал, что многие астрологи и экстрасенсы говорят о том, что война в Украине может закончиться не раньше весны. Анна Ефремова даже назвала точную дату, когда боевые действия прекратятся.