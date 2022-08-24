У путина может быть серьезное неврологическое отклонение: СМИ ссылаются на разведку США

У бункерного деда может наблюдаться одна из форм аутизма, которая присуща многим асоциальным личностям

Разговоры о состоянии здоровья кремлевского диктатора владимира путина звучат последние несколько лет, а наиболее обсуждаемыми стали за последние полгода — после начала полномасштабной войны россии против Украины. Различные источники указывают на целый букет болезней, сред которых как физические, так и психологические расстройства. Среди последних весьма необычным вариантом является предположение американской разведки о вероятном синдроме Аспергера, от которого якобы страдает путин.

Информацию об этом сообщает медиа Newsmark, ссылаясь в своем материале на один из отчетов разведки Пентагона США. В документе якобы содержатся неопровержимые доказательства того, что у владимира путина диагностирована одна из форм аутизма.

Разведчики утверждают, что такое состояние путина раскрылось не сразу, а после было сохранено в секрете, чтобы не разрушать идеальный образ российского лидера. Также благодаря повышенной секретности якобы не пострадала и карьера самого владимира путина. Тем временем синдром Аспергера влияет так или иначе на суждения главы Кремля, вынуждая чувствовать себя физически нестабильно, а также некомфортно в присутствии большого количества людей.

"Это один из видов аутического расстройства, которое людям сложно переживать. Оно негативно влияет на их социальные взаимодействия и может привести к насильственному поведению", — говорится в сюжете Newsmark.

Также добавим, что есть информация, будто бы синдром проявился у путина еще в детстве, но изначально был проигнорирован для достижения других целей.

Синдром Аспергера является нарушением развития человека, для которого характерны серьезные трудности в социальном взаимодействии. У людей, которые им страдают, весьма ограниченный и стереотипный перечень интересов. Нередко "Аспергер" сопровождается повышенной неуклюжестью. Считается, что люди с таким отклонением наиболее асоциальны, нередко его диагностируют у различных преступников. Люди с синдромом не понимают специфику эмоций и чувств, не понимают, что такое любовь, а также часто проявляют немотивированную жестокость. Они могут избивать других, не понимая, что причиняют противнику боль.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что у путина может быть все настолько плохо со здоровьем, что он, вероятно, всерьез раздумывает о применении ядерного оружия против Украины.

При этом внешний вид диктатора и правда оставляет желать лучшего: он то выглядит, словно оживший мертвец, то выступает без галстука на практически отсутствующей шее.