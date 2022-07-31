Похож на смерть больше обычного: болезненный вид путина в Питере заинтересовал сеть (видео)

Российский диктатор выглядел уставшим более, чем обычно

Не успела сеть закончить обсуждения вероятных проблем со здоровьем владимира путина после его рабочей поездки в Иран, как политик подбросил новую тему. Вопросы странной походки и серьезного кашля российского кровавого диктатора отошли на задний план — теперь всем очень интересно, что же с ним происходит, если он в целом выглядит словно при смерти.

Такой эпитет путин получил после появления в сети видео его прогулки с министром обороны рф сергеем шойгу и дочерью последнего — Ксенией по набережной Санкт-Петербурга. Как известно, 31 июля на Кронштадте глава Кремля был вынужден принимать военный парад кораблей в честь Дня военно-морского флота рф.

Во время хождения улицами Питера владимир путин выглядел очень уставшим и весьма болезненным. Дочь шойгу пыталась проводить президенту экскурсию, но тот, хоть и кивал в ответ на ее слова, весьма заинтересованным в этом не был.

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Особую атмосферу прогулке добавило засилье комаров, которые, будто сговорившись, раз за разом атаковали именно владимира путина. На видео четко видно, что только он отмахивается от назойливых насекомых.

Неудивительно, что и это, и сам внешний вид уже вызвали у пользователей сети немало язвительных комментариев.

Следует отметить, что владимиру путину приписывают не одну болезнь, самой серьезной из которых может быть онкология. Впрочем, как обычные граждане, так и дипломированные специалисты предполагают, что у российского лидера могут быть психологические отклонения.

Это могло бы объяснить жестокость его приказов насчет ведения войны в Украине, которые заставляют наших сограждан все больше желать политику смерти. К слову, она, скорее всего, естественной не будет — путина могут убрать его же подчиненные, когда ситуация на украинском фронте полностью выйдет из-под контроля Москвы.