На Харьковщине нашли новое захоронение: россияне сбросили тела в яму и сравняли танками (фото)
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На могиле не оставили даже таблички
В Боровском районе Харьковской области, который долго пробыл в российской оккупации, нашли новое захоронение, — предварительно там десятки тел, которые российские военные просто сбросили в яму и сравняли с землей.
Фото с места событий показали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Отмечается, что о захоронении правоохранителям рассказали жители села Копанки.
По их словам, оккупанты 13 апреля свезли туда тела со всего района, экскаватором вырыли яму до трех метров в глубину, после чего просто сравняли танками место захоронения.
Россияне не оставили на могиле ни одного обозначения, и не дали этого сделать местным. Им разрешили прийти только на Пасху. Тогда там установили три креста, чтобы было примерно видно периметр захоронения.
На сейчас известно о как минимум 17 погибших, — украинские военные погибли в бою, и там же были похоронены. Кроме военных, там есть и гражданские.
Напомним, что после деоккупации территорий украинцы находят много таких безымянных могил своих соотечественников.
На Харьковщине ведутся работы на месте захоронения в Изюме.
Как сообщал "Телеграф", в Лимане также нашли еще одно захоронение, где есть и детские тела.