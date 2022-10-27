На Харьковщине нашли новое захоронение: россияне сбросили тела в яму и сравняли танками (фото)

На могиле не оставили даже таблички

В Боровском районе Харьковской области, который долго пробыл в российской оккупации, нашли новое захоронение, — предварительно там десятки тел, которые российские военные просто сбросили в яму и сравняли с землей.

Фото с места событий показали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что о захоронении правоохранителям рассказали жители села Копанки.

Село Копанки на карте Харьковской области — совсем рядом админграница Луганской области

По их словам, оккупанты 13 апреля свезли туда тела со всего района, экскаватором вырыли яму до трех метров в глубину, после чего просто сравняли танками место захоронения.

Местным жителям не дали даже позаботиться о месте захоронения сограждан

Россияне не оставили на могиле ни одного обозначения, и не дали этого сделать местным. Им разрешили прийти только на Пасху. Тогда там установили три креста, чтобы было примерно видно периметр захоронения.

Тела просто сбросили в одну глубокую яму

Могилу сравняли с землей, не оставив даже таблички

На сейчас известно о как минимум 17 погибших, — украинские военные погибли в бою, и там же были похоронены. Кроме военных, там есть и гражданские.

На месте ведутся работы

Все тела достанут и опознают

И каждый погибший в итоге будет с честью перезахоронен

Напомним, что после деоккупации территорий украинцы находят много таких безымянных могил своих соотечественников.

На Харьковщине ведутся работы на месте захоронения в Изюме.

Как сообщал "Телеграф", в Лимане также нашли еще одно захоронение, где есть и детские тела.