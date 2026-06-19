Россия ударила по прохожим в Краматорске: количество жертв выросло (репортаж Яна Доброносова)

Город остается под риском повторных атак

Россия днем 19 июня атаковала Краматорск — есть погибшие и раненые. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия.

Он сообщил, что при обстреле попадания в здании не было — враг атаковал людей прямо на улицах. Первые предположения правоохранителей на месте это были кассетные боеприпасы реактивных систем залпового огня.

Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко подтвердил информацию о пострадавших в результате вражеской атаки. По его данным, в 11:30 под обстрел попал многоквартирный жилой район. Погибла женщина 1948 года рождения, ещё одна — 1938 года рождения, а также двое мужчин 1956 и 1983 годов рождения получили ранения.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 15:30 количество погибших выросло до 2, а пострадавших до 6. Враг нанес повторный удар по городу.

Заметим, что видео и фото содержат травмирующие сцены. Больше фото — в телеграм-канале Telegraf_UA

Также по данным правоохранителей оккупанты ударили по городу двумя КАБами. У города до сих пор высок риск повторных ударов. Тревога в Краматорске продолжается почти сутки — она началась 18 июня в 14:51. В настоящее время продолжается угроза РСЗО.

В результате российской атаки по Краматорску есть погибшие и раненые среди гражданских/ Ян Доброносов "Телеграф"

Российские войска атаковали людей прямо на улице/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Известно про минимум четверых пострадавших/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Ежедневно по Краматорску, всего в 15 км от зоны боев, наносят удары разными видами оружия, от артиллерии до FPV-дронов. Однако в городе все еще остается около 50 тысяч человек.

Пострадавшие после удара по центру Краматорска/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Пострадавшая в результате российского удара по Краматорску/Ян Доброносов, "Телеграф"

На месте обстрела следы попаданий/ Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия российского удара по Краматорску 19 июня. На месте атаки работают экстренные службы/Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Краматорск. Дороги в городе покрыты сетками.