Россия ударила по прохожим в Краматорске: количество жертв выросло (репортаж Яна Доброносова)
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Город остается под риском повторных атак
Россия днем 19 июня атаковала Краматорск — есть погибшие и раненые. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия.
Он сообщил, что при обстреле попадания в здании не было — враг атаковал людей прямо на улицах. Первые предположения правоохранителей на месте это были кассетные боеприпасы реактивных систем залпового огня.
Начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко подтвердил информацию о пострадавших в результате вражеской атаки. По его данным, в 11:30 под обстрел попал многоквартирный жилой район. Погибла женщина 1948 года рождения, ещё одна — 1938 года рождения, а также двое мужчин 1956 и 1983 годов рождения получили ранения.
Впоследствии стало известно, что по состоянию на 15:30 количество погибших выросло до 2, а пострадавших до 6. Враг нанес повторный удар по городу.
Заметим, что видео и фото содержат травмирующие сцены. Больше фото — в телеграм-канале Telegraf_UA
Также по данным правоохранителей оккупанты ударили по городу двумя КАБами. У города до сих пор высок риск повторных ударов. Тревога в Краматорске продолжается почти сутки — она началась 18 июня в 14:51. В настоящее время продолжается угроза РСЗО.
Ежедневно по Краматорску, всего в 15 км от зоны боев, наносят удары разными видами оружия, от артиллерии до FPV-дронов. Однако в городе все еще остается около 50 тысяч человек.
Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Краматорск. Дороги в городе покрыты сетками.