"Черепа нет": собаки едва не загрызли российскую спортсменку

Легкоатлетку ждал неприятный сюрприз на знакомом маршруте

В воскресенье, 29 марта, российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что стала жертвой нападения собак на Кипре. Инцидент произошел во время пробежки.

Масанова регулярно тренируется на Кипре

На легкоатлетку во время пробежки напали собаки

Ирина оказалась в больнице

41-летняя спортсменка столкнулась с тремя собаками во время пробежки. Те набросились на нее, несмотря на наличие хозяина рядом.

Три собаки напали. Я вся в крови. Зажала рану, у меня наверное черепа нет, скальпа нет. Ощущение, что мне оторвали половину башки. Ирина Масанова

В больнице легкоатлетке выписали антибиотики, ее подлатали и через 1-2 дня отпустят домой.

Я до этого случая пробегала по Кипру свыше 34000 км. Я бегаю в полях и горах, мимо ферм и домов, я бегаю одна из города в город. И всегда тоже срабатывало. Я встречала и одиноких собак, и стайных, и диких, и домашних. И я была уверена, что здесь со мной такого ну не может произойти. Я в этом конкретном месте бегала несколько раз, я там даже маршрут рисовала для совместной пробежки, которую мы бегали в январе. Знаю, как себя вести, никогда мимо собаки не бегу, всё под контролем, да и собаки тут неагрессивные, в большинстве случаев они убегают раньше, чем приблизишься… Ирина Масанова

Россиянка успела сфотографировать двух из трех напавших на нее собак.

Справка: Масанова — рекордсменка России в беге на 48 часов (434 912 метров). Кроме того, она побеждала на российских и международных соревнованиях.

