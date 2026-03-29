"Черепа нет": собаки едва не загрызли российскую спортсменку

Михаил Корнилов
Ирина Масанова Новость обновлена 29 марта 2026, 18:24
Ирина Масанова. Фото instagram.com/nezwanka

Легкоатлетку ждал неприятный сюрприз на знакомом маршруте

В воскресенье, 29 марта, российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что стала жертвой нападения собак на Кипре. Инцидент произошел во время пробежки.

Что нужно знать

  • Масанова регулярно тренируется на Кипре
  • На легкоатлетку во время пробежки напали собаки
  • Ирина оказалась в больнице

41-летняя спортсменка столкнулась с тремя собаками во время пробежки. Те набросились на нее, несмотря на наличие хозяина рядом.

Три собаки напали. Я вся в крови. Зажала рану, у меня наверное черепа нет, скальпа нет. Ощущение, что мне оторвали половину башки.

Ирина Масанова

В больнице легкоатлетке выписали антибиотики, ее подлатали и через 1-2 дня отпустят домой.

Я до этого случая пробегала по Кипру свыше 34000 км. Я бегаю в полях и горах, мимо ферм и домов, я бегаю одна из города в город. И всегда тоже срабатывало. Я встречала и одиноких собак, и стайных, и диких, и домашних. И я была уверена, что здесь со мной такого ну не может произойти. Я в этом конкретном месте бегала несколько раз, я там даже маршрут рисовала для совместной пробежки, которую мы бегали в январе. Знаю, как себя вести, никогда мимо собаки не бегу, всё под контролем, да и собаки тут неагрессивные, в большинстве случаев они убегают раньше, чем приблизишься…

Ирина Масанова

Россиянка успела сфотографировать двух из трех напавших на нее собак.

Собаки напали на Ирину Масанову
Собаки напали на Ирину Масанову/Фото: t.me/runningnezwanka

Справка: Масанова — рекордсменка России в беге на 48 часов (434 912 метров). Кроме того, она побеждала на российских и международных соревнованиях.

