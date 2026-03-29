"Черепа нет": собаки едва не загрызли российскую спортсменку
Легкоатлетку ждал неприятный сюрприз на знакомом маршруте
В воскресенье, 29 марта, российская легкоатлетка Ирина Масанова рассказала, что стала жертвой нападения собак на Кипре. Инцидент произошел во время пробежки.
Что нужно знать
- Масанова регулярно тренируется на Кипре
- На легкоатлетку во время пробежки напали собаки
- Ирина оказалась в больнице
41-летняя спортсменка столкнулась с тремя собаками во время пробежки. Те набросились на нее, несмотря на наличие хозяина рядом.
Три собаки напали. Я вся в крови. Зажала рану, у меня наверное черепа нет, скальпа нет. Ощущение, что мне оторвали половину башки.
В больнице легкоатлетке выписали антибиотики, ее подлатали и через 1-2 дня отпустят домой.
Я до этого случая пробегала по Кипру свыше 34000 км. Я бегаю в полях и горах, мимо ферм и домов, я бегаю одна из города в город. И всегда тоже срабатывало. Я встречала и одиноких собак, и стайных, и диких, и домашних. И я была уверена, что здесь со мной такого ну не может произойти. Я в этом конкретном месте бегала несколько раз, я там даже маршрут рисовала для совместной пробежки, которую мы бегали в январе. Знаю, как себя вести, никогда мимо собаки не бегу, всё под контролем, да и собаки тут неагрессивные, в большинстве случаев они убегают раньше, чем приблизишься…
Россиянка успела сфотографировать двух из трех напавших на нее собак.
Справка: Масанова — рекордсменка России в беге на 48 часов (434 912 метров). Кроме того, она побеждала на российских и международных соревнованиях.
