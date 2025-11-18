Били молотком и обливали кипятком. Украинца жестоко пытали в Польше, что известно

Мужчина сумел спастись благодаря невнимательности нападающих

В Польше семерых местных жителей задержали по подозрению в похищении, пытках и лишении свободы 44-летнего гражданина Украины. Резонансное преступление произошло в Ченстохове.

Что нужно знать

Четырех подозреваемых взяли под стражу

Нападение произошло 11 ноября

Мужчинам грозит до 25 лет лишения свободы

11 ноября полицию вызвали в местную больницу из-за сообщения о необычной ситуации. Прибывшие на место правоохранители заметили возле заведения группу мужчин, которые спорили рядом с грузовиком. Среди них находился 44-летний гражданин Украины с многочисленными видимыми травмами. Его немедленно передали медикам.

Полицейские выяснили, что в тот же день у железнодорожного переезда на улице Кеджжинской мужчину силой затащили в автомобиль. После этого нападавшие в возрасте от 26 до 63 лет отвезли его в гараж, где начали пытать. Его били молотком, обливали кипятком, угрожали. Затем перевезли, связали пластиковыми стяжками и заперли.

Потерпевший смог спастись благодаря короткой невнимательности нападающих. Он освободил руки, выбежал из контейнера и сел в стоящий рядом грузовик. Именно на этом грузовике он добрался до больницы, где его и нашли правоохранители. У украинца диагностировали перелом большеберцовой кости, ожоги, многочисленные ушибы.

Задержанным сообщили о подозрении

Расследование прокуратуры указывает: вероятный мотив – "урегулирование", связанное с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным, потерпевший и некоторые из нападавших могли быть связаны с наркоторговлей.

Семерых мужчин задержали и предъявили обвинения в лишении свободы с особой жестокостью, наказуемой лишением свободы от 5 до 25 лет. Суд в Ченстохове уже согласился заключить под стражу четырех подозреваемых. Остальных отпустили под залог. Подозреваемые не признали вину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Польша приняла большое количество украинских беженцев. Однако это также способствовало активизации преступников – в Польше украинцев связывают с наркобизнесом.