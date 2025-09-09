Россия ударила авиабомбой по людям в очереди за пенсией на Донбассе: известно о десятках погибших (видео)

Зеленский назвал удар зверским

Россия сбросила авиабомбу на очередь из людей на Донбассе. Десятки погибли от зверского преступления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам трагедия случилась в селе Яровая. Циничный авиаудар только по предварительным данным унес жизни более двух десятков людей.

Яровая на карте

UPD: Число погибших в результате удара по Яровой достигло 24, еще 19 человек получили ранения.

Последствия обстрела поселка в Донецкой области Последствия обстрела поселка в Донецкой области Последствия обстрела поселка в Донецкой области

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", — сказал президент.

Глава государства отметил, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

"Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Требуется реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", — говорит Зеленский.

Внимание: кадры 18+

