В РФ публикуют первые видео с места падения Ил-76: на кадрах уже заметили важные детали (видео)

От самого летательного аппарата мало чего осталось

Российские пропагандисты публикуют первые видео с места падения самолета Ил-76, который разбился в Белгородской области. На кадрах можно рассмотреть некоторые детали трагедии.

Как можно увидеть на кадрах, на месте сейчас работает Следком РФ. Область вокруг него ограждена. От самого летательного аппарата мало чего осталось. Его обломки разбросаны на десятки метров.

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Тем временем, несмотря на то, что пропагандисты записали малоинформативные видео, некоторые начинают уже анализировать их и делать некоторые выводы. Так, например, известный украинский блогер Роман Шрайк, просмотрев записи, подметил важную деталь. По его мнению, фрагменты поврежденной обшивки, которая посечена осколками, могут говорить о применении против самолета зенитной ракеты.

Также на кадрах видно тело погибшего.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что самолет перевозил ракеты. Россия в свою очередь обвинила в крушении самолета ВСУ и заявила, что на борту находились более 60 украинцев военнопленных. Однако в сети эту информацию некоторые сочли за ИПСО. После этого в стране-агрессоре сделали еще одно заявление, сказав, что обмена пленными теперь не будет.

Также мы сообщали о том, что в ГУР подтвердили, что РФ сорвала обмен пленными, который должен был произойти 24 января, но там точно не знают были ли украинцы на борту самолета.