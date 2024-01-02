Разбитые машины и дома: как Харьков пережил утреннюю атаку (фото и видео)
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Первые взрывы прогремели в Харькове после семи утра
Утром во вторник, 2 января, Харьков оказался под массированным ракетным обстрелом со стороны российских оккупантов. В городе вспыхнули пожары, много пострадавших.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олега Синегубова. Детали чиновники обнародовали в Telegram.
"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели", — рассказал Терехов.
Местные жители сообщают, что во многих домах выбило стекло, осколками усеяны тротуары.
"На данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", — рассказал Синегубов.
По предварительным данным ХОВА 1 человек погиб. Позже выяснилось, что от атаки пострадал 41 человек.
В сети уже появились первые фото и видео разрушений в городе.
В сети публикуют кадры того, как ударной волной со двора жилого дома машина вылетела на участок дороги.
Ранее "Телеграф" сообщил о последствиях ракетной атаки по Киеву.