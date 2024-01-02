Укр

Разбитые машины и дома: как Харьков пережил утреннюю атаку (фото и видео)

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
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Ракетный обстрел Харькова Новость обновлена 02 января 2024, 09:36
Ракетный обстрел Харькова. Фото Скриншот

Первые взрывы прогремели в Харькове после семи утра

Утром во вторник, 2 января, Харьков оказался под массированным ракетным обстрелом со стороны российских оккупантов. В городе вспыхнули пожары, много пострадавших.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олега Синегубова. Детали чиновники обнародовали в Telegram.

"Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели",рассказал Терехов.

Местные жители сообщают, что во многих домах выбило стекло, осколками усеяны тротуары.

"На данный момент медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", — рассказал Синегубов.

По предварительным данным ХОВА 1 человек погиб. Позже выяснилось, что от атаки пострадал 41 человек.

В сети уже появились первые фото и видео разрушений в городе.

В сети публикуют кадры того, как ударной волной со двора жилого дома машина вылетела на участок дороги.

Ранее "Телеграф" сообщил о последствиях ракетной атаки по Киеву.

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#Харьков #Обстрел