Изнасиловал не менее 27 женщин и поехал защищать "русский мир": на фронте убили известного маньяка из РФ

Маньяк смог выйти на свободу благодаря ЧВК "Вагнер"

Россияне продолжают использовать фронт для утилизации уголовников, совершивших тяжелые преступления. Так на этот раз стало известно, что в боях был ликвидирован Тулунский маньяк Павел Шувалов.

Внимание на это обратил блогер Денис Казанский, который в своем профиле в соцсети X напомнил, что преступник в свое время изнасиловал не менее 27 женщин.

"Путин выпустил его убивать и насиловать в Украину. Смешно, что люди, за которых воюет худшее отребье из всех возможных, всерьез пытаются кого-то испугать украинскими националистами", — отметил Казанский.

При этом он привел скриншот, на котором видно, что даже пророссийские группы не очень-то опечалены этой новостью.

Согласно данным из российских СМИ, Шувалов записался в ряды ЧВК "Вагнер" в апреле 2024 года, но уже 29 мая был ликвидирован в Луганской области. Трое его однополчан подтвердили эту информацию, а также добавили, что его тело так и не удалось забрать с поля боя.

Шувалова задержали в городе Тулун (Иркутская область, неподалеку от границы Монголии) в 2019 году, после чего полиция смогла доказать его вину в убийстве двух женщин и еще двум изнасилованиям. Всего же его жертвами могли стать не менее 27 женщин.

В 2021 году его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых он отсидел около года.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Украине был уничтожен соратник российского идеолога неонацизма Максима Марцинкевича ("Тесак") Максим Аристархов. В России ему тоже был положен огромный срок, но ему удалось выйти на свободу через мобилизацию.