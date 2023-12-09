Россияне обстреляли Купянск: погибли две женщины, ранен мужчина (фото)

На месте преступления работают правоохранители

В субботу, 9 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще один — получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате вражеского обстрела погибли 2 женщины 67 и 71 лет, а 33-летний мужчина был ранен.

Синегубов подчеркнул, что, предварительно, оккупанты ударили по городу из артиллерии. Атака произошла около 15:30.

По его информации, в результате обстрела были повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня. На месте преступления против гражданского населения работают правоохранители.

Напомним, в результате атаки по Украине в ночь с 7 на 8 декабря часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Люди в Днепре остались без воды и отопления.