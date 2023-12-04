Российский сержант расстрелял сослуживцев: все из-за "украинской" фамилии

В настоящее время стрелок задержан

У российских оккупантов своя стабильность: попали на фронт и постреляли своих же. Так же случилось и на временно оккупированной территории Херсонской области, где военнослужащий армии россии застрелил своего командира и ранил боевого товарища.

Военные были пьяны. Об этом сообщает российский Telegram-канал.

Отмечается, что между военными возник конфликт, переросший в смертельную перестрелку. Произошло это в 1 батальоне 1218 полка оккупационной армии.

"В результате конфликта заместитель командира сержант Михаил Хохлов из АК-74 убил своего командира Ивана Кривошеева и ранил в шею сослуживца Александра Лыкова", — говорится в сообщении.

Предварительно известно, что накануне происшествия все трое выпивали, но в какой-то момент над Хохловым начали насмехаться за его фамилию, что явно не понравилось бойцу и он выхватил автомат.

В настоящее время стрелок задержан и передан на поруки комендатуры 1218 полка. Известно, что большинство военнослужащих этого полка мобилизованы, причем прибыли из разных уголков россии.

Реакция пользователей сети

Пользователи сети встретили эту новость с юмором, отмечая, что солдат полностью оправдал свою фамилию. Мол, не удивительно, что Хохлов убивает россиян.

Ранее "Телеграф" писал, что в россии на Камчатке военнослужащий сбил группу своих сослуживцев. Те шли на завтрак в тот момент, когда мужчина влетел у них на скорости.