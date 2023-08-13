Под Мариуполем "кадыровцы" устроили стрельбу: убили россиян и много гражданских (видео)

Причиной пальбы стала словесная перепалка с применением рукоприкладства

Во временно оккупированном Урзуфе, что под Мариуполем, россияне открыли огонь по своим. К сожалению, зацепило и гражданских.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, инцидент произошел еще 11 августа. Посреди оживленной улицы между "кадыровцами" и другими военными рф (из комендатуры) произошла серьезная перестрелка.

К настоящему времени стало известно, что причиной пальбы стала словесная перепалка с применением рукоприкладства между вышеуказанными представителями страны-агрессора.

"Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", — рассказывает Андрющенко.

К сожалению, вместе с оккупантами біли расстреляны гражданские украинцы. По предварительной информации, жертвами оккупантов стали шестеро подростков (2 девушек и четверо парней) и одна женщина. Потери среди захватчиков, по данным Мариупольского горсовета, составили четыре человека.

В настоящий момент захватчики полностью закрыли город.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время мятежа "вагнеровцев" те убили других россиян и уничтожили военную технику.

Также мы сообщали, что "кадыровцы" убили двух мужчин в Чечне.