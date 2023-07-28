"Конец всему": бойцы ВСУ записали эмоциональное видео из освобожденного Старомайорского

Россияне не оставили после себя ни одного уцелевшего здания

Бойцы ВСУ записали эмоциональное видео из освобожденного села Старомайорское (Донецкая область). На нем они показали, что сотворил с населенным пунктом "русский мир".

Видео из освобожденного села сейчас "вирусится" в сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что россияне не оставили после себя ни одного уцелевшего здания. Асфальтированная дорога превратилась в грунтовую, а по всему населенному пункту догорают остатки подбитой техники оккупантов, а в оврагах лежат их трупы.

Бойцы ВСУ не скрывают своих эмоций. Можно увидеть, что они были шокированы увиденным. Свое видео защитники, в частности, посвятили "ждунам" "русского мира", которых, к сожалению, до сих пор находят в различных уголках Украины. Они наглядно продемонстрировали, что ждет украинские города, если их мечты сбудутся.

Внимание! Видео 18+

К слову, вот так Старомайорское выглядело до оккупации. От былого уюта маленького (население 800 человек) села не осталось и следа.

Напомним, ранее мы писали, что корреспондент "Телеграфа" побывал в Гуляйполе и показал, как сейчас выглядит родина Нестора Махно, подвергающаяся постоянным обстрелам.

Также мы сообщали о том, как выглядит оккупированная Кирилловка в разгар сезона.