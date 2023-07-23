"Ха-ха, нормально": одессит смеялся с того, как рф бомбит его город, украинцы в ярости (видео)

Парень уже поспешил оправдаться, но не убедил украинцев

Во время массированного удара по Одессе, где погиб человек, к сожалению, нашлись и такие украинцы, которых это позабавило.

Об этом сообщают в сети.

Речь идет о юноше, живущем в Одессе. Молодой человек, во время того, как россия убивала его сограждан, решил записать "сториз" в Instagram, где он смеется на фоне раздающихся взрывов.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.

Поведение своего согражданина возмутило многих украинцев. Они распространили его видео по сети, а также опубликовали скриншоты из его профиля, где показали, как живет парень.

На них, например, можно увидеть, что парень любит употреблять наркотики и хвастаться об этом перед своими подписчиками.

К слову, после того, как выходка парня приобрела огласку, он поспешил оправдаться и написал пост, где заявляет, что он, на самом деле, "патриот".

Впрочем, это, как можно увидеть по реакциям украинцев, не сильно их убедило.

Напомним, ранее мы писали о том, чем россияне ударили по Одессе и области ночью.

Также мы сообщали о том, как выглядит разрушенный российскими ракетами Спасо-Преображенский собор в Одессе.