"Ха-ха, нормально": одессит смеялся с того, как рф бомбит его город, украинцы в ярости (видео)
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Парень уже поспешил оправдаться, но не убедил украинцев
Во время массированного удара по Одессе, где погиб человек, к сожалению, нашлись и такие украинцы, которых это позабавило.
Об этом сообщают в сети.
Речь идет о юноше, живущем в Одессе. Молодой человек, во время того, как россия убивала его сограждан, решил записать "сториз" в Instagram, где он смеется на фоне раздающихся взрывов.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+.
Поведение своего согражданина возмутило многих украинцев. Они распространили его видео по сети, а также опубликовали скриншоты из его профиля, где показали, как живет парень.
На них, например, можно увидеть, что парень любит употреблять наркотики и хвастаться об этом перед своими подписчиками.
К слову, после того, как выходка парня приобрела огласку, он поспешил оправдаться и написал пост, где заявляет, что он, на самом деле, "патриот".
Впрочем, это, как можно увидеть по реакциям украинцев, не сильно их убедило.
Напомним, ранее мы писали о том, чем россияне ударили по Одессе и области ночью.
Также мы сообщали о том, как выглядит разрушенный российскими ракетами Спасо-Преображенский собор в Одессе.