В плен никого взять не удалось: боец ССО ВСУ рассказал подробности эпичного видео с зачисткой окопов россиян

Боец и дальше планирует бить россиян

Автор нашумевшего видео, в котором россиян "разложили", как в компьютерной игре, рассказал, как проходил бой, а также как получилось застать оккупантов врасплох.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на интервью бойца ССО с позывным "Дикий".

Он рассказал, что целью операции, которая была запечатлена на уже известном эпичном видео, был штурм российских позиций с зачисткой их окопов, чтобы наша пехота смогла закрепиться там и держать оборону. Для этого спецназ аккуратно подкрался к оккупантам, кое-где даже приходилось передвигаться ползком, а затем после атаки гранатами произошел заход.

Боец поведал, как уничтожал агрессоров, и отметил, что от точных действий украинских воинов мозги россиян разлетались по окопу.

"Кстати, мозги остались на ботинке от первого п***ра. Тут вот (показывает — Ред) мозги, кровь. Я вытирал в окопе, но остатки так и остались", — рассказывает "Дикий", добавляя, что "Так будет с каждым".

Всего, по словам военного, за этот бой с нашей стороны была только одна потеря — легкий раненый, которого эвакуировали сразу же. В то же время только один герой видео уничтожил четверых солдат армии рф.

"К сожалению, никого не удалось взять в плен", — говорит "Дикий".

Сам боец получил контузию и сейчас находится в тылу. Однако уже вскоре планирует и дальше бить россиян.

Напомним, ранее мы писали о том, что жесткое видео бойца ВСУ, отражающего российский штурм, поразило сеть.

Также мы сообщали, что ВСУ освободили еще один населенный пункт.