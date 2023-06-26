В плен никого взять не удалось: боец ССО ВСУ рассказал подробности эпичного видео с зачисткой окопов россиян
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Боец и дальше планирует бить россиян
Автор нашумевшего видео, в котором россиян "разложили", как в компьютерной игре, рассказал, как проходил бой, а также как получилось застать оккупантов врасплох.
Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на интервью бойца ССО с позывным "Дикий".
Он рассказал, что целью операции, которая была запечатлена на уже известном эпичном видео, был штурм российских позиций с зачисткой их окопов, чтобы наша пехота смогла закрепиться там и держать оборону. Для этого спецназ аккуратно подкрался к оккупантам, кое-где даже приходилось передвигаться ползком, а затем после атаки гранатами произошел заход.
Боец поведал, как уничтожал агрессоров, и отметил, что от точных действий украинских воинов мозги россиян разлетались по окопу.
"Кстати, мозги остались на ботинке от первого п***ра. Тут вот (показывает — Ред) мозги, кровь. Я вытирал в окопе, но остатки так и остались", — рассказывает "Дикий", добавляя, что "Так будет с каждым".
Всего, по словам военного, за этот бой с нашей стороны была только одна потеря — легкий раненый, которого эвакуировали сразу же. В то же время только один герой видео уничтожил четверых солдат армии рф.
"К сожалению, никого не удалось взять в плен", — говорит "Дикий".
Сам боец получил контузию и сейчас находится в тылу. Однако уже вскоре планирует и дальше бить россиян.
Напомним, ранее мы писали о том, что жесткое видео бойца ВСУ, отражающего российский штурм, поразило сеть.
Также мы сообщали, что ВСУ освободили еще один населенный пункт.