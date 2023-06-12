Ни шагу назад: россияне расстреляли своих, это попало на видео

Россиян расстреляли свои

В сети появляется все больше доказательств того, что россия действительно использует так называемые заградотряды в войне против Украины. На новом видео, которое распространяется в сети, можно увидеть, как россияне расстреливают россиян.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на видео из паблика "Ищи своих".

Владельцы Telegram-канала, которыми являются украинские журналисты Владимир Золкин и Ярослав Карпенко, опубликовали видео, на кадрах которого, как утверждается, можно увидеть в действии заградотряды россиян. На кадрах с дрона запечатлены отступающие российские солдаты, а в какой-то момент им навстречу выбегают вооруженные люди. Они не колеблясь открывают огонь сначала в воздух, а потом и по самим отступающим.

По данным журналистов, этими вооруженным людьми также являются россияне.

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Напомним, что сами же россияне приписывают свои методы ведения войны украинцам. Не так давно путин, ссылаясь на "мне вот тут рассказали", выдал фейк, что "украинские националисты" используют заградотряды.

Также мы сообщали, что ВСУ погнали россиян на юге Украины. Захватчики бегут со своих позиций целыми ротами.