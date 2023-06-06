"Берем власть в свои руки": россия потеряла контроль над частью "БНР" (видео)

Повстанцы приняли решение о взятии власти в свои руки

В результате гражданской войны в Белгородской области, которая там началась еще в конце мая, россия, по всей видимости, полностью потеряла контроль над населенным пунктом Новоая Таволжанка. Партизаны объявили, что берут власть в населенном пункте в свои руки.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на пресс-службу РДК.

Так, по словам РДК, в районе Новой Таволжанки, которую на днях освободили партизаны, российская власть больше не имеет никакого контроля.

"Довольно предсказуемо, Москву судьба провинции не интересует, а господин Гладков контроль над ситуацией утратил: в Шебекино орудуют мародёры, Новая Таволжанка просто брошена", — говорится в сообщении.

Исходя из всего вышесказанного партизаны приняли решение о взятии власти в свои руки.

"Бойцам РДК не с кем разговаривать, поэтому мы берем власть в свои руки", — заявили они.

Кроме того, партизаны выпустили "видео-подтверждение" уничтожения высокопоставленного военного в Новой Таволжанке. Речь идет о командире оперативной группировки российских войск Андрее Стесеве. Бойцы опубликовали видео, на котором запечатлен труп, как утверждается, именно этого россиянина.

Напомним, что ликвидацию Стесева ранее подтвердили и в ГУР МО Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что "белгородские диверсанты" снова зашли на территорию россии.

Также мы сообщали, что русские партизаны вызвали губернатора на разговор.