Во время удара по медучреждению в Днепре пострадали дети, под завалами могут оставаться люди (видео)

В Днепре в результате удара 26 мая пострадали двое детей

Появились новые подробности удара по Днепру 26 мая, где ракета оккупантов попала в медучреждение. В результате трагедии пострадали 23 человека, среди них двое детей 3 и 6 лет.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пострадавших детей доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

"Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – "тяжелые". Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу…", — написал он.

По информации главы региона, огонь охватил свыше тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание медучреждения частично разрушено.

Также огонь перекинулся на соседнее здание, там его удалось локализовать.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что еще четыре человека остаются пропавшими без вести.

"Спасатели продолжают разбирать завалы, продолжается спасение пострадавших. Россия сражается с мирным населением, направляет ракеты, авиабомбы на гражданские объекты", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что массированный удар в ночь на 26 мая пришелся по ряду областей Украины.