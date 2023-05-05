Не хватает 70% боеприпасов: пригожин на фоне трупов наемников обматерил военное руководство рф

пригожин на фоне рядов убитых за один день "вагнеровцев" матом потребовал боеприпасов

Главарь чвк "вагнер" евгений пригожин на фоне десятков трупов своих наемников разразился истерикой, в который раз требуя боеприпасов. Он в матерной форме выразил свои претензии начальнику генштаба вс рф валерию герасимову и министру обороны россии сергею шойгу.

Соответствующее видео в Telegram опубликовала пресс-служба пригожина.

пригожин записал видео на фоне погибших наемников. В подписи сказано, что это потери "вагнера" за один день — 4 мая. Он заявил, что нехватка боеприпасов в его формировании составляет 70% и это якобы дает возможность ВСУ ликвидировать в пять раз больше его наемников.

"У нас не хватает 70% боеприпасов. шойгу, герасимов где, бл***, боеприпасы? Посмотрите на них, с***!", — истерически орет пригожин, давя на жалость и добавляя, что это — чьи-то родители и сыновья.

Украинцы в сети отреагировали на очередную публичную истерику пригожина, сделав ему несколько хороших предложений.

"Нет боеприпасов — сваливай…", "Жека, ложись рядышком", "Не ехали бы в Украину, остались бы живы", — советуют украинцы.

Обращение главы чвк "вагнер" прокомментировал и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.

"Удивительные люди, конечно. Постоянно записывают какие-то обращения, жалуются, орут, причитают, выкрикивают проклятия. Но продолжают с необъяснимым упорством есть кактус (зачеркнуто) участвовать в преступной, заведомо провальной захватнической войне. Хотя можно просто оставить нас в покое, перестать разрушать города и убивать людей, и просто жить в своей стране, занимаясь своими проблемами. Потрясающий мазохизм", — пишет он.

Как сообщал "Телеграф", недавно пригожин распространил дезинформацию, якобы под Бахмутом якобы погиб командующий ТРО генерал-майор Игорь Танцюра.