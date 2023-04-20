"Волки Да Винчи" уничтожили под Бахмутом "вагнеровцев": мощные кадры боя показали в сети (видео)

Победу над врагом "Волки Да Винчи" посвятили недавно погибшему командиру

Украинские воины продолжают героически держать оборону Бахмута, несмотря на попытки врага захватывать позиции штурмом. Защитники из бригады "Волки Да Винчи" вступили в выдающийся ближний бой с врагом, чтобы отбить посадку, прикрывающую последнюю дорогу жизни на Бахмут.

Подробностями боя поделился журналист Юрий Бутусов, опубликовав видео сражения. Кадры были записаны от первого лицами одним из участников боя — командиром отделения с позывным "Тихий".

Бой с врагом из ЧВК "Вагнера" велся на расстоянии 10-30 метров. На позиции, по которой стрелял враг, сначала находились лишь четыре бойца 1-го батальона 67-й бригады "Волки Да Винчи" из роты "Гонор" под командованием Сергея Филимонова. Позже им прислали в подкрепление еще шестерых неопытных воинов из 4-й танковой бригады. Задача была удержать важную посадку, которая прикрывает последнюю дорогу жизни на Бахмут.

Враг сначала обстреливал позиции украинских воинов из артиллерии, а один из снарядов попал прямо в блиндаж, где укрывались солдаты. После этого оккупанты в лице наемников из ЧВК "Вагнера" пошли на штурм и сумели подойти вплотную к позициям ВСУ.

"Как только наш беспилотник заметил россиян, "Тихий" включил камеру, и теперь мы видим, что он действовал смело, решительно и продуманно. "Тихий" не сидел в окопе, и не стрелял по сомалийски куда-то в направлении, а выпрыгнул наверх, и внезапно вступил в ближний бой, на видео видно как буквально с нескольких метров "Тихий" уничтожает вагнеровцев, пытающихся забрасывать наши траншеи гранатами. Также во время боя "Тихий" постоянно командует бойцами, контролирует фланги, сосредотачивает внимание нескольких групп бойцов по разным направлениям, получает постоянно информацию от ротного Филимонова", — описывает происходящее журналист Бутусов.

Воины действовали слажено: рота Филимонова постоянно передавала информацию с беспилотника "Тихому" и его бойцам. Вместе с этим операторы БПЛА наводили и корректировали минометы и артиллерию на другие атакующие группы россиян. В итоге вся группа "вагнеровцев" былаауничтожены, а попытка штурма позиций ВСУ провалилась. Потерь с нашей стороны нет.

"В результате боя российская группа уничтожена полностью, бойцы "Гонора" уничтожили: "Тихий" – 6, "Владос" – 2, "Ябчанка" –1 россиян. Остальную атакующую группу добила в траншеях, к которым они подошли, артиллерия 1-го батальона. Во время перестрелки у наших потерь не было, выдающаяся победа "Волков Да Винчи"… Дмитрий Коцюбайло, это в твою честь!", — написал журналист.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный лично наградил украинского воина, который вступил в ближний бой с врагом. На позиции воин был с товарищем — вдвоем они сумели уничтожить часть группы врага и удержали позицию.