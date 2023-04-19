Один убил жену на глазах у детей, второй зарезал мужчину с ДЦП: оккупанты возвращаются из Украины и зверствуют дома

Оба случая не укладываются в голове

россия и её пособники продолжает пожинать плоды, развязанной ею войны в Украине. Вернувшиеся с фронта "освободители" убивают, грабят и держат в страхе уже самих россиян. 19 апреля стало известно сразу еще о двух таких случаях.

Первый произошел Нижегородской области рф. Там, как сообщают российские СМИ, мужчина, вернувшийся с войны в Украине, убил свою жену на глазах у их детей 6 и 7 лет. При этом, родственники семьи отказались от детей и теперь их отправят в детдом. Более того, они отказались даже хоронить убитую.

"Родственники от детей отказались, их отправят в детдом. Отказались они и хоронить их маму. Она лежала в морге несобранная", — рассказывают местные жители.

Теперь родители одноклассников детей собирают средства на похороны.

"Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить ее. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в сильнейшем шоке от этого кошмара", — рассказывает местному изданию один из участников сбора средств.

Позже выяснилось, что родственники все же готовы оплатить похороны, поэтому собранные деньги пойдут в школьный фонд, а ситуацию с детьми убитой возьмут под свой контроль органы соцзащиты.

Второй шокирующий случай произошел уже в подконтрольной россии псевдореспублике Южная Осетия.

Там озверевший "дембель" набросился с ножом на инвалида. Издание "Медуза" сообщает, что подозреваемым является завербованный из колонии в ЧВК "Вагнера" зэк по имени Георгий Сиукаев. В тюрьме он, к слову, отбывал наказание за убийство.

Погибшим был 38-летний Сослан Валиев, который болел ДЦП. После убийства "глава" Южной Осетии Алан Гаглоев провел экстренное совещание, в ходе которого назвал дело "резонансным" и потребовал немедленно задержать подозреваемых. В итоге были задержаны Сиукаев и еще два человека.

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