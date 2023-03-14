Изнасиловали 4-летнего ребенка и мать на глазах у мужа: новые детали зверств россиян на Киевщине

Раскрыта роль российских снайперов в зверствах против мирного населения в Киевской области в начале вторжения

В Украине обоснованно обвиняют двух российских оккупантов в совершении сексуального насилия против 4-летней девочки и ее матери. Предварительно военнослужащие под дулом пистолета изнасиловали украинку и ее малолетнюю дочь на глазах отца.

Как пишет Reuters, ссылаясь на материалы Офиса генпрокурора, это жуткое преступление совершили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады рф еще в марте 2022 года в Броварском районе. Стоит отметить, что Минобороны россии на запрос журналистов по поводу указанного инцидента так и не ответило, а чиновники Самарского гарнизона, в составе которого находится эта бригада, контакты подразделения не предоставили, добавив, что эта информация засекречена.

Так, в рамках следствия было установлено, что прошлой весной во время неудачной попытки оккупантов захватить Киев, оккупанты вошли в Бровары. Там они грабили и убивали гражданских, а также совершали сексуальное насилие против женщин. Такая тактика террора была для представителей так называемой "второй армии мира" нормой.

Подавляющее большинство жутких преступлений произошло 13 марта. Именно в этот день нетрезвые российские военные вошли в один из частных домов, где проживала молодая украинская семья. Мужчину, который там проживал, они сразу жестоко избили и под дулом оружия заставили встать на колени и смотреть, как насилуют его жену.

"Согласно документам, один из солдат сказал четырехлетней девочке, что "сделает из нее женщину", прежде чем она стала жертвой насилия", — говорится в материале.

К счастью, эта семья выжила, однако в тот период произошло еще много убийств.

Предварительно, оба оккупанта были снайперами, в возрасте 32 и 28 лет. Старший уже "демилитаризован" нашими защитниками, а младший, по имени Евгений Чернокнижный, вернулся в россию. Журналисты пытались связаться с ним по личному номеру телефона, однако мужчина, поднявший трубку, представившись его братом, сказал, что россиянин также умер.

Эти снайперы были двумя из тех шести, которые обоснованно подозреваются в совершении других военных преступлений в Броварах. Именно они после нападения на малолетнего ребенка и его родителей пошли в следующий дом, где проживала пожилая пара. Там они беспощадно изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю дочь. В другом месте, где проживало сразу несколько семей, оккупанты согнали всех на кухню и целой группой совершили сексуальное насилие против 15-летней девочки и ее матери. К счастью, все пострадавшие в тот день выжили и получили психологическую помощь.

"Украинские следователи знают, что вероятность найти и наказать подозреваемых низка, а потенциальные судебные процессы будут в основном заочными, но есть также международные усилия по преследованию военных преступников, в частности Международным уголовным судом. Хотя Москва вряд ли выдаст подозреваемых, кто-либо заочно осужден, может быть внесен в международные списки наблюдения, что усложнит их передвижение", — пишет Reuters.

Стоит добавить, что на сегодняшний день украинской прокуратуре удалось осудить за военные преступления против мирного населения уже 26 россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на Черниговщине оккупанты жестоко пытали старосту села. Россияне угрожали женщине прострелить колени и били ее по голове.