пригожин признал, что ВСУ крошат "вагнеровцев": выложил фото с десятками тел оккупантов

пригожин вновь жалуется на нехватку боеприпасов и публикует в сети фото потерь среди своих наемников

Наемники российской частной военной компании "Вагнера" несут большие потери на востоке Украины из-за "снарядного голода". Владелец ЧВК евгений пригожин, который пытался решить этот вопрос, но и так и не смог, наглядно показал одно из мест сбора ликвидированных "вагнеровцев".

В Telegram-канале евгений пригожина было опубликовано фото с телами убитых на войне наемников его ЧВК. Репост этой фотографии глава "повар путина" сделал с канала российского военкора Владлена Татарского. Вместе с тем пригожин ответил ему на вопрос о проблемах с обеспечением зэков из частной военной компании "Вагнера" снарядами.

"Это парни (оккупанты, — Ред.), которые погибли (были ликвидированы, — Ред.) вчера по причине "снарядного голода". Их должно было быть в пять раз меньше. Матери, жены и дети получат их тела. Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должен был решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов", — прокомментировал ситуацию с потерями среди "вагнеровцев" пригожин.

В этом же комментарии он заявил, что финальная подпись должна быть поставлена либо начальником Генштаба ВС рф валерием герасимовым, либо министром обороны рф сергеем шойгу. Но, по его словам, ни один из них не хочет принимать решение.

"ЧВК "Вагнера" как бы не существует. Поэтому нам боеприпасов не дают вообще. Боеприпасы выдаются на некую мифическую группировку", — объяснил он.

Также пригожин опубликовал еще одно фото, которое, как он заявил, является заявкой на имя Генерального штаба. В ней есть расход за сутки, расход за 10 суток и то количество, которое еще не выдано, но обозначено к выдаче.

В то же время в городском совете Мариуполя отмечают, что "вагнеровцы" несут большие потери под Бахмутом из-за недостатка боеприпасов. Такие же потери несут и другие подразделения оккупантов.

В официальном Telegram-канале мэрии также опубликовали фрагмент аудиокомментария пригожина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что евгений пригожин истерично накинулся на Минобороны рф из-за того, что его "вагенровцам" не дают боеприпасы и из-за этого они терпят большие потери под Бахмутом.