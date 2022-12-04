"Предатели луганского народа": россияне показательно казнили мирных жителей на Донбассе (фото 18+)

Враг заявил, что убитые помогали украинским защитникам, передавая им важные сведения

Российские оккупанты в который раз показали миру свою жестокость. Вслед за убитым на камеру предателем "вагнеровцев" вражеские солдаты публично казнили в Луганской области несколько мирных жителей. Их тела повесили просто посреди улиц, нацепив на них таблички.

Жуткие фото изначально были распространены среди пропагандистских Telegram-каналов. Продемонстрировать эти снимки обществу, в том числе западному, решил активист Сергей Стерненко.

"На Луганщине российские уб**дки публично казнили гражданских. Показательно, чтобы все это увидели. И мир должен это видеть. Настоящую отвратительную рожу нелюдей, которые хвастаются своими зверствами", — отметил он в своем Telegram-канале.

Предупреждаем: фото исключительно 18+, много жестокости.

Также фотографии опубликовали у себя военный журналист Андрей Цаплиенко и блогер Денис Казанский.

На табличках, которые разместили на повешенных, имеются надписи "Предатель луганского народа" и "он передавал сведения врагу". Оккупанты действительно хвастаются своим поступком на местных ресурсах.

В сети подобная трагедия уже произвела огромный фурор. Украинцы негодуют, подчеркивая схожесть действий российских оккупантов с немецкими нацистами во времена Второй мировой.

Официальной реакции от украинских властей на происшествие пока не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что показательной казнью россияне оборвали жизнь еще одной украинки — медсестры Татьяны Мудренко, которая проживала в Скадовске. Согласно свидетельствам очевидцев, ее повесили возле здания местного суда.