Цена нашей свободы: как сейчас выглядит военный госпиталь в Бахмуте

Самые серьезные боевые столкновения сейчас происходят именно на Донбассе

Бахмут Донецкой области, который раньше был сосредоточием жизни, сейчас постепенно превращается в полноценные руины благодаря регулярным российским обстрелам. Этот город считается одной из наиболее "горячих точек" российско-украинской войны в последние месяцы — ВСУ держат оборону, однако давление оккупантов лишь растет. Из-за этого, конечно же, увеличивается и количество раненых военнослужащих, которыми приходится опекаться местному госпиталю, несмотря на опасность.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в прифронтовом городе, который расположен на линии огня. Делимся с вами отдельными кадрами военной хроники Донбасса, попавшей в объектив нашего издания, — в том числе и нынешним состоянием военного госпиталя.

Обстрелы в городе звучат практически ежеминутно, поэтому передвигаться по Бахмуту без лишней защиты лучше не стоит. Главные объекты инфраструктуры приходится базировать с особой осторожностью, чтобы российские ракеты не разрушили последние оплоты человечности в разбитом населенном пункте.

В госпитале есть несколько автомобилей, которые используют для перевозки раненых

Без специальных знаков на технике не обойтись; хотя россияне часто игнорируют "красный крест", как обозначение медиков

Рядом со зданием госпиталя можно заметить немало полевых носилок, которые, судя по их состоянию, весьма часто используются местными боевыми медиками. Много из них — в крови наших защитников.

Незаменимые "помощники" медиков

Кровавая цена свободы Украины

Не обходится и без инвалидных колясок. Остается лишь надеяться, что их используют для транспортировки раненых, которым смогли оперативно помочь на месте, в более спокойное место.

Медицинские носилки в Бахмуте явно видели много боли

Все эти детали помогают понять, насколько страшную цену платит украинский народ за свою свободу. Конечно же, пропорционально растет и уровень уважения к нашим военнослужащим, которые жертвуют самым ценным, чтобы защитить свою землю от посягательств российских оккупантов.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее мы рассказывали, как с высоты птичьего полета выглядит линия обороны российских солдат под Бахмутом. Снимки были сделаны возле временно оккупированного села Владимировка.

Добавим, что журналист Юрий Бутусов уже проанализировал тактику врага, которую они используют на Донетчине, и объяснил, что в ней наиболее опасно.