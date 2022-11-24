Разрушения, жертвы и... надежда: пятая часть лучших фото года по версии TIME снята в Украине

Самые трагические и вселяющие веру моменты российско-украинской войны — в объективах зарубежных и отечественных фотографов

Конец года — это привычное время для подведения итогов. Часто ими заботятся именитые СМИ, как, к примеру, журнал TIME, на чью обложку не так давно попало украинское изобретение. Впрочем, это оказалось далеко не пределом — в подборку лучших фотографий 2022 года по итогу попало сразу 22 снимка, сделанных на территории Украины.

"Телеграф" делится со своими читателями подборкой военных фотографий, опубликованных на сайте зарубежного издания. В них — много трагизма, разрушений и других печалей, которые принес с собой сапог российского солдата. И все же даже здесь нашлось место для робкой, но такой необходимой сейчас надежды.

Журналисты, выбирающие снимки, фактически охватили почти весь период полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля.

24 февраля. Киевляне массово покидают столицу после фактического объявления войны владимиром путиным. Фото: Пьер Кром

24 февраля. Спасая жизни, из Северодонецка выезжают и мама с маленьким сыном. Фото: Вадим Гирда

25 февраля. Добровольцы получают оружие в одном из военкоматов Киева. Фото: Бендан Гоффман

Есть немало снимков из весны, которая стала весьма трагичной для украинского народа.

1 марта. Оккупаты, которые больше никогда не вернутся домой живыми, убиты возле Бучи. Фото: Сергей Нужненко

2 марта. Мариуполец Сергей плачет над телом убитого россиянами сына. Фото: Евгений Малолетка

5 марта. Один из наиболее зрелищных снимков - жители Ирпеня ждут эвакуации под разрушенным мостом. Фото: Эмилио Морнатти

5 марта. Бойцы ТРО играют в шашки коктейлями Молотова под Киевом. Фото: Николь Танг

5 марта. Военный помогает Юлии Павлюк и ее дочери эвакуироваться из Ирпеня. Фото: Максим Дондюк

6 марта. Погибшая Татьяна Перебийнис вместе с детьми, убитые снарядом в Ирпене. Фото: Линси Аддарио

7 марта. Волонтеры в одной из библиотек Львова плетут маскировочные сети. Фото: Натали Кейссар

9 марта. Из разбитого роддома в Мариуполе выносят роженицу. Не выжили ни ребенок, ни мать. Фото: Евгений Малолетка

Не обошлось и без разрывающих сердце весенних снимков.

29 марта. Прощание с украинским военным Иваном Липским. Фото: Салван Джорджес

6 апреля. Убитая во время минометного обстрела жительница Бучи. Фото: Максим Дондюк

14 мая. Разрушенная обстрелами ферма в Ольховке на Харьковщине. Оккупанты убили здесь около 80 коров и 30 свиней. Фото: Кэрло Гузи

Есть в подборке лучших фото и моменты украинского военного лета.

12 июня. Маленькие украинцы играют на разрушенной российской технике в Киеве. Фото: Фабиан Риттер

15 июня. Обнадеживающий вальс одесских выпускников возле заграждений у Оперного театра. Фото: Летиция Ванкон

16 июля. Горящее зерно в разбитом ракетами бункере. Фото: Войцех Гжедзинский

4 августа. Осужденный в Чернигове российский солдат Михаил Куликов, который обстреливал из танка жилые дома. Фото: Станислав Крупар

Среди осенних фотографий — всего три экземпляра.

1 сентября. Курсанты в Киеве проводят занятия в бомбоубежище. Фото: Ефрем Лукацкий

13 сентября. Поле под Изюмом, укрытое воронками от снарядов. Фото: Константин Либеров

28 сентября. Мирные жители Покровска сидят в эвакуационном поезде. Фото: Николь Танг

Также среди фотографий, сделанных в Украине, есть и снимок из временно оккупированного Донецка. Его автор, Нонна Хейтманн, показала подготовку детей к очередному пропагандистскому концерту под флагами так называемой "ДНР". Оно сделано 17 февраля, поэтому мы не включили его в общую подборку военных фотографий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев вошел в престижный список TIME100 Next, также составленный журналом TIME. Добавим, что всего нашу страну представили трое человек.