Разрушения, жертвы и... надежда: пятая часть лучших фото года по версии TIME снята в Украине

Самые трагические и вселяющие веру моменты российско-украинской войны — в объективах зарубежных и отечественных фотографов
Конец года — это привычное время для подведения итогов. Часто ими заботятся именитые СМИ, как, к примеру, журнал TIME, на чью обложку не так давно попало украинское изобретение. Впрочем, это оказалось далеко не пределом — в подборку лучших фотографий 2022 года по итогу попало сразу 22 снимка, сделанных на территории Украины.
"Телеграф" делится со своими читателями подборкой военных фотографий, опубликованных на сайте зарубежного издания. В них — много трагизма, разрушений и других печалей, которые принес с собой сапог российского солдата. И все же даже здесь нашлось место для робкой, но такой необходимой сейчас надежды.
Журналисты, выбирающие снимки, фактически охватили почти весь период полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля.
Есть немало снимков из весны, которая стала весьма трагичной для украинского народа.
Не обошлось и без разрывающих сердце весенних снимков.
Есть в подборке лучших фото и моменты украинского военного лета.
Среди осенних фотографий — всего три экземпляра.
Также среди фотографий, сделанных в Украине, есть и снимок из временно оккупированного Донецка. Его автор, Нонна Хейтманн, показала подготовку детей к очередному пропагандистскому концерту под флагами так называемой "ДНР". Оно сделано 17 февраля, поэтому мы не включили его в общую подборку военных фотографий.