"Собаке - собачья смерть": вагнеровца жестоко убили за переход на сторону Украины (видео)

На записи голова россиянина была привязана скотчем в чему-то, напоминающему кирпичную наковальню

Частная военная компания "Вагнера", владельцем которой считается приближенный к путину евгений пригожин, начала жестоко разбираться с солдатами, которые предали ее интересы. Так, 55-летнего Евгения Нужина, который в начале осени попал в плен к ВСУ и перешел на сторону украинской армии, было казнено перед камерой. Чуть позже видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов, которые связывают с ЧВК.

Более укороченный вариант записи, где вырезан сам момент убийства, а также детали произошедшего опубликовали в российском канале Baza, передает "Телеграф". Следует отметить, что Нужин был похищен с улиц Киева, где во время очередной прогулки на него напали неизвестные.

Евгений Нужин стал знаменитым после того, как его интервью, где он признается, что добровольно попал в украинский плен, зафорсили в сети. Решение покинуть ряды "вагнеровцев" мужчина осуществил 4 сентября. Казнь же состоялась менее, чем через два месяца — он сам озвучивает на видео дату 11 ноября.

Камера запечатлела лежащего военного, голова которого была примотана к чему-то кирпичному, напоминающему наковальню. По словам Нужина, он был в Киеве, когда получил удар по голове и потерял сознание. Очнувшись в незнакомом подвале, он услышал, что его собираются казнить.

Сразу после этого "признания" мужчину бьют тяжелым молотом по голове. В конце видео на экране появляется слово "Ликвидирован". С этических причин мы публикуем укороченную версию видео, где сам момент казни вырезан.

Укороченная версия видео с казнью

Стоит отметить, что инцидент не оставил без внимания и уже упомянутый Евгений Пригожин. Он отозвался о казни "предателя" весьма размыто, при этом косвенно подтвердив, что произошедшее — правда.

"Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми, — отметил он. — Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало".

Где именно произошло убийство "вагнеровца", пока неизвестно. Не исключено, что неизвестные могли это сделать и на территории Украины.

Добавим, что Евгений Нужин был заключенным, которого ЧВК "Вагнера" завербовали в свои ряды. До этого он служил в Росгвардии, а также изначально поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса, в целом позицию Кремля по отношению к Украине.

Евгений Нужин в плену ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что базы "вагнеровцев" вскоре могут появиться в опасной близости к территории Украины. Что именно задумали россияне, читайте в нашем материале.