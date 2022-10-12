Много погибших и раненых: рф ударила по рынку Авдеевки (фото 18+)

Никакой логики в действиях российского врага, который неустанно бьет по мирному населению, нет

Утром 12 октября российские войска совершили очередной обстрел многострадальной Донетчины. В частности, больше всего пострадал город Авдеевка, где ракетный удар россии пришелся по центральному рынку, на котором в момент удара находилось много людей. В результате кровавых действий армии рф, не менее семи гражданских погибло, еще восемь людей получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале обнародовал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что российские войска нанесли удар по большому скоплению мирных людей. По его словам, никакой логики в этих преступных действиях врага нет.

"У таких обстрелов нет ни одной военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими", — говорится в тексте публикации Кириленко.

Оккупанты нанесли удар по центральному рынку Авдеевки

Кроме того, руководитель области в очередной раз призвал жителей к эвакуации.

Последствия российского обстрела

Ранее "Телеграф" сообщал, как кровавая российская армия выпустила ряд ракет по многострадальному украинскому Запорожью. В результате вражеского обстрела погибли 13 человек, среди которых был и ребенок.