Остался маленький сын: в Харьковской области трагически погиб 36-летний полицейский

У него осталась жена и малолетний ребенок

Во вторник, 4 октября, начальник взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Александр Мамчур погиб в результате взрыва вражеского боеприпаса в Харьковской области. Кроме него, травмировался его коллега Александр Емец – за его жизнь сейчас борются врачи.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте Главного управления Национальной полиции Ровенщины. Отмечается, что Мамчуру было 36 лет, а 14 лет своей жизни он посвятил службе украинскому народу, семь из которых возглавлял взрывотехнический коллектив полиции Ровенщины.

"Сашка был одним из лучших в своей профессии. С начала деоккупации территории Украины и проведения стабилизационных мероприятий он активно участвовал в разминированиях Киевщины и Харьковщины. На его счету – тысячи обезвреженных боеприпасов и десятки километров зачищенной территории", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что у погибшего начальника взрывотехнической службы осталась жена и пятилетний сын. Александр описывается коллегами как улыбчивый, уравновешенный, ответственный и осторожный человек.

Как сообщал "Телеграф" ранее, умер один из авторов Конституции Украины, ученый-правовед, член исполкома Харьковского городского совета. Городской глава города Харьков Игорь Терехов принес свои соболезнования близким и родным.