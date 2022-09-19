Укр

Постанова? Донецк попал под мощнейший обстрел, много жертв (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Донецк регулярно бывает под обстрелом, но таких масштабов давно не было Новость обновлена 19 сентября 2022, 15:06
Донецк регулярно бывает под обстрелом, но таких масштабов давно не было

Среди погибших предварительно есть дети

Днем в понедельник, 19 сентября, в Донецке произошел серьезнейший за последнее время обстрел, — оккупанты сообщают о минимум 13 погибших.

Местные каналы публикуют фото и видео с места событий. Осторожно, кадры не для слабонервных!

Отмечается, что под удар попала площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города.

Площадь Бакинских Комиссаров на карте Донецка
Площадь Бакинских Комиссаров на карте Донецка

Предварительно снаряды попали в магазин "Джем" и автобусную остановку, где на тот момент было много людей. Как видно на фото и видео с места событий, тела так и остались лежать на улицах, некоторые без конечностей.

Кроме того, в Донецке заявляют об обстреле рынка на Текстильщике, предварительно там тоже не обошлось без жертв.

Донецк обстрел Бакинских Комиссаров
Был прилет в магазин
Донецк обстрел Бакинских Комиссаров
Погибшие и пострадавшие лежат на улицах

Оккупационные "власти" Донецка утверждают, что погибло 13 человек, в числе которых два ребенка. Еще десятки людей пострадали.

Традиционно оккупанты Донецка обвиняют Вооруженные силы Украины, однако уже далеко не единожды они сами обстреливали подконтрольные территории, чтобы обвинить потом в этом Украину. Тем более, россиянам сейчас очень надо отвлечь внимание мира и общественности от захоронения сотен украинцев в Изюме, в убийстве которых обвиняют оккупантов.

Также заметим, что и многие в сети считают, что обстрел, — постановка с целью дискредитации ВСУ.

К тому же, стрельба по остановкам, — вполне в стиле российских оккупантов. Как сообщал "Телеграф", много остановок военные россии разбомбили в Харькове, из-за чего погибло много мирных людей.

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#Донецк #Обстрел #Погибшие