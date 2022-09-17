Средневековые пытки и другие ужасы оккупации: житель Изюма рассказал что творили солдаты рф в городе (видео)

Изюм стал "новой Бучей" ка карте Украины

В освобожденном Изюме (Харьковская область) украинские защитники обнаружили страшную находку — массовое захоронения людей со следами пыток.

Местный житель Максим, неделю пробывший в российском плену, в комментарии для "Телеграфа" рассказал о пыточную, которую оккупанты разместили в здании полиции. Он обнаружил соответствующую камеру после того, как россияне начали в спешке убегать из города, боясь попасть в окружение ВСУ. Захватчики пытали украинцев средневековыми методами, а также током.

"Пыточная была в здании полиции. Я нашел камеру, нашел все инструменты для пыток. Россияне разбежались и все бросили. Там кроме наручников были специальные палки, держатель от топора длинный с зазубринами — кожу сдирать. Меня палками не били, а вот ребята говорили, что их били палками по пяткам. Также там был "телефонный аппарат", который вырабатывал ток", — рассказал Максим.

Корреспондент "Телеграфа" побывал в уже освобожденном Изюме на Харьковщине и собственными глазами увидел, какие ужасные вещи делали с обычными людьми российские военные. Добавим, что ООН собирается отправить группу экспертов в Изюм для расследования зверств россиян. По сети распространяются страшные фото преступлений российских войск в городе. К слову, сам населенный пункт также пострадал из-за действий захватчиков.