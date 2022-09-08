Неудачная переправа оккупантов через Днепр насмешила сеть: лучшие мемы

В сети смеются о переправе россиян через Днепр

ВСУ уже сообщали, что взяли под огневой контроль все переправы через Днепр в Херсонской области, однако россияне в это почему-то не поверили и продолжают пытаться перебрасывать технику и живую силу с помощью понтонных переправ. Впрочем, не всегда для оккупантов это завершается без приключений.

Так в сети завирусилась пара видео, на которых конвой оккупантов попытался пересечь Днепр, однако сразу же попал под обстрел, а сам автор роликов судя по всему получил контузию.

Осторожно на кадрах ниже присутствует нецензурная лексика и кадры не предназначенные для просмотра несовершеннолетними!

Видео сразу же разлетелись по сети, а пользователи заметили, что один из стопкадров заслуживает создания собственного мема. После этого интернет заполонила волна шуток с изображением оккупанта, которому не посчастливилось столкнуться с ВСУ.

Вспомнили пользователи сети и о погибшей во время взрыва дочери известного российского пропагандиста Александра Дугина Дарье.

Стоит отметить, что накануне в украинском сегменте сети отпраздновали юбилей — число уничтоженных в Украине оккупантов перевалило за 50 тысяч. После этого пользователи сети поздравили ВСУ с этим достижением множеством мемов, а отдельной благодарности по этому поводу заслужил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.