Средневековое варварство: россиянин устроил стендап с черепом якобы защитника "Азовстали" (видео)

Российские оккупанты в очередной раз поразили своим уровнем жестокости и аморальности

После сообщений о пытках военнопленных, появилось видео как российский наемник игорь мангушев (псевдо "берег") устроил стендап с черепом. Он заявил со сцены, что это останки одного из защитников "Азовстали".

Также оккупант на сцене прямо заявил, что "Украина должна быть деукраинизирована", а земли — возвращены россии. Призывы мангушева к геноциду украинцев не появились из ниоткуда — за мужчиной тянется шлейф антиукраинской истории.

В комментариях украинцы были шокированы уровнем жестокости россиянина и призвали придать ситуации максимальной огласки. Многие высказали сомнение в том, что череп относится к периоду российского вторжения, но сам факт использования человеческих останков в шоу вызвал возмущение.

Также участники провели исторические параллели с печенежским ханом Курей.

Об игоре мангушеве известно, что он возглавлял боевиков "Е.Н.О.Т. корп", которая возникла после слияния праворадикальных российских организаций, главарем одной из которых он являлся. Боевик участвовал в боях на Донбассе со стороны россии. До того, как против организации началось расследование в россии, успел "соскочить".

Его преступления расследовались российским проектом "База данных", за это он угрожал авторам проекта убить их или подвергнуть пыткам. В отношении украинцев у него уничижительное отношение уже много лет — мангушев ненавидит граждан Украины, не единожды оскорблял их в соцсетях и называл "унтерменшинством". Напомним, этот термин значит "недочеловек" и использовался нацистами в отношении тех, кого они считали "низшими расами".

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Ранее "Телеграф" рассказывал о других преступлениях россиян — один из наемников отрезал гениталии пленному украинскому солдату — его удалось вычислить. Садизм и пытки в российской армии удел не единиц маргиналов и извращенцев. В Еленовке, где содержались военнопленные, в том числе и с "Азовстали", россияне устроили фактически массовую казнь. Это была провокация и акт терроризма, призванные, в том числе, скрыть финансовые махинации боевиков, считают в ГУР,